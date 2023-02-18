Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası Hatay'da yaşayan Ganalı futbolcu Chrisitan Atsu enkaz altında kalmış ve umutlu bekleyiş devam etmekteydi. Atsu'nun menejeri Murat Uzunmehmet sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Atsu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

YURT DIŞINA AİLESİNİN YANINA GİDECEKTİ

Hatayspor İdari Menajeri Fatih İlek, Ganalı futbolcunun son maçta gol atmasa depreme yakalanmayacağını ifade etmişti ve şunları söylemişti:



"Christian Atsu, depremden önce Gaziantep FK ile yaptığımız maçtan önce, "Takım bulursam ayrılabilir miyim?" dedi. Volkan hoca da bu isteğini kabul etmişti. O maçta süre almadı; ama Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti. ifadelerine yer verdi.