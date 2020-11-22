Süper Lig'de sezonun 9. haftası oynanıyor. Milli aranın ardından Cumartesi günü geri dönen ligde, Pazar gününün ilk maçı, Hatayspor ve Çaykur Rizespor arasında oynanacak. Karşılaşma öncesi tüm detayları haberimizde verdik. Tarihte ilk kez karşılaşacak olan iki takımda, galibiyet için sahaya çıkıyor. Hatayspor, ligde 6 maça çıktı ve 11 puan topladı. 11. sırada bulunan Hatayspor ile aynı puanda bulunan Rizespor, 11 puanla 9. sırada yer alıyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar, "Hatayspor - Rizespor maçı CANLI İZLE LİNKİ" başlığı ile araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

HATAYSPOR - RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor: Munir, Popov, Soner Örnek, Pablo Santos, Katranis, Rayane Aabid, Adama Traore, Selim Ay, Helder Barbosa, Göhan Karadeniz, Mame Diouf

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Selim Ay, Chatziisaias, Melnjak, Baiano, Abdullah, Michalak, Samudio, Boldrin, Remy

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ