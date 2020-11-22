Hatayspor - Rizespor maçı CANLI İZLE LİNKİ
Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi tüm bilgileri haberimizde verdik. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar, "Hatayspor - Rizespor maçı CANLI İZLE LİNKİ" başlığı ile araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...
Süper Lig'de sezonun 9. haftası oynanıyor. Milli aranın ardından Cumartesi günü geri dönen ligde, Pazar gününün ilk maçı, Hatayspor ve Çaykur Rizespor arasında oynanacak. Karşılaşma öncesi tüm detayları haberimizde verdik. Tarihte ilk kez karşılaşacak olan iki takımda, galibiyet için sahaya çıkıyor. Hatayspor, ligde 6 maça çıktı ve 11 puan topladı. 11. sırada bulunan Hatayspor ile aynı puanda bulunan Rizespor, 11 puanla 9. sırada yer alıyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar, "Hatayspor - Rizespor maçı CANLI İZLE LİNKİ" başlığı ile araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...
HATAYSPOR - RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE LİNKİ
MUHTEMEL 11'LER
Hatayspor: Munir, Popov, Soner Örnek, Pablo Santos, Katranis, Rayane Aabid, Adama Traore, Selim Ay, Helder Barbosa, Göhan Karadeniz, Mame Diouf
Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Selim Ay, Chatziisaias, Melnjak, Baiano, Abdullah, Michalak, Samudio, Boldrin, Remy
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Hatayspor ile Rizespor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
- Bu sezon evinde oynadığı üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Hatayspor (1B), tek puan kaybını gol yediği tek karşılaşmada yaşadı (1-1 vs Sivasspor).
- Oynadığı son üç Süper Lig maçını da kazanan Rizespor, daha uzun bir seriyi en son Şubat 2001'de yakalamıştı (5 maç).
- Bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahalarında topla en az buluşan takım Hatayspor (85)
- Süper Lig'de çıktığı son iki karşılaşmada da gol yemeyen Rizespor, Kasım 2004'ten bu yana üç maçlık bir seri yakalayamıyor.
- Süper Lig'in ilk sekiz haftasında oynadığı karşılaşmalar duran top golüne sahne olmayan tek takım Hatayspor.
- Hatayspor'un bu sezon Süper Lig'de attığı beş golün üçünde Mame Biram Diouf'un doğrudan katkısı var (2 gol & 1 asist).
- Bu sezon Hatayspor'un Süper Lig'de çektiği 53 şutun dörtte birinde Strahil Popov'un payı vardı (5 şut + 8 şut pası).
- Rizespor'un Süper Lig'de attığı son dört golün üçünde Fabricio Baiano'nun doğrudan katkısı var (1 gol & 2 asist).
- Bu sezon Süper Lig'in ilk sekiz haftasında attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran isim, Rizespor forveti Loic Remy (6 golle 6 puan).