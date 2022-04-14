Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 33.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Hatayspor ile Sivasspor arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Hatayspor - Sivasspor maçı canlı izle | Hatayspor - Sivasspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

HATAYSPOR - SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasındaki Hatayspor- Sivasspor maçı 16 Nisan 2022 Cumartesi günü Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 13.30'da başlayan maçı hakem Ozan Ergün yönetiyor. Ergün'ün yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve M. Salih Mazlum yapıyor.

HATAYSPOR - SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE

HATAYSPOR - SİVASSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasındaki Hatayspor- Sivasspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

HATAYSPOR - SİVASSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

HATAYSPOR İLK 11

1. MUNIR MOHAND MOHAMEDI

5. ISAAC SACKEY

6. SIMON AUGUSTIN FALETTE

12. KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

23. SAMUEL AYOMIDE ADEKUGBE

4. ONUR ERGÜN

8. MEHDİ BOUDJEMAA

25. AYOUB EL KAABİ

76. YASSINE BENZIA

77. SADIK BAŞ

92. MAME BIRAM DIOUF

SİVASSPOR İLK 11

35. ALİ ŞAŞAL VURAL

77. AHMET OĞUZ

4. AARON CHRISTOPHER BILLY ONDELE APPINDANGOYE

88. CANER OSMANPAŞA

58. ZİYA ERDAL

5. ISAAC COFIE

23. FREDRIK STENSOE ULVESTAD

20. KEREM ATAKAN KESGİN

17. ERDOĞAN YEŞİLYURT

7. MAX ALAIN GRADEL

9. MUSTAPHA YATABARE