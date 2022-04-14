Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 33.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Hatayspor ile Sivasspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizler de Hatayspor –Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: HATAYSPOR– SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasındaki Hatayspor- Sivasspor maçı 16 Nisan 2022 Cumartesi günü Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 13.30'da başlayacak.

Maçı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve M. Salih Mazlum yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.