Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Soner Örnek ve Mehmet Tayfun Dingil ile sözleşme yeniledi.

Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hatayspor, sözleşmesi sone eren Soner Örnek ve Mehmet Tayfun Dingil ile sözleşme uzattı. Her iki savunma oyuncusu ile 1'er yıllık sözleşme imzalayan bordo-beyazlı ekip, 2019-2020 sezonu öncesinde iç transfer de ilk imzalarını attı. İmza törenine kulüp yönetimi adına İdari Menajer Murat Bereket katıldı.

Hatayspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hatayspor'umuzun başarılı defans oyuncuları Soner Örnek ve Mehmet Tayfun Dingil, Erzurum kampında, kendilerini 1 yıl daha bordo beyaz renklerimize bağlayan sözleşmeye imzalarını attılar. Futbolcularımıza ve Hatayspor'umuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA