Hatayspor Teknik Direktörü Altıparmak: Tek hedefimiz şampiyonluk

TFF 1'inci Lig ekiplerinden lider Hatayspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Hatayspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Bordo beyazlılar, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Altıparmak idaresinde gerçekleştirdikleri antrenmanda top kapma, dar alan çalışması ve çift kale maç yaparak geçirdi.

"BİZ LİDERİZ, LİDER GİBİ OYNAYACAĞIZ"

Antrenman öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Altıparmak, 2 maçta aldıkları 6 puanla takımın motivasyonun çok üst noktalara çıktığını belirterek, "Ligimizde iki haftayı geçtik, çok şükür altı puan alarak hem moral motivasyonumuzu yükselttik hem de ligin kaderini belirleyecek maçlar öncesinde büyük bir moral motivasyonunuz oldu. Cumartesi günü çok önemli bir Adana Demirspor karşılaşmamız var ama bu olayı çok fazla büyütmemek gerekiyor. Nihayetinde normal maçlardan farkı olmayan, rakibimiz olan bir takıma karşı oynayacağız. 3 puanlık bir maç. Amacımız her yerde olduğu gibi bizim içeride ve dışarıda bir tek hedefimiz vardır; galip gelip bir an önce şampiyon olmak. Adana Demirspor maçı da bunlardan biri. Rakibimizin gücünü, kalitesini, şu andaki konumunu, ne yapmak istediğini çok iyi biliyoruz. Bizim bir tek hedefimiz var, hedefimiz şampiyon olmak. Adana Demirspor maçı da bu maçlardan biri olacak. Kazanmaya gideceğiz, kazanmak için oynayacağız, daha önce nasıl oynadıysak oyun şablonunuzdan ödün vermeden oynayacağız. Biz lideriz, lider gibi oynayacağız, inşallah oradan alacağımız 3 puanla da hem rakiplerimizle olan puan farkını açacağız hem de artık ligin boyu kısalıyor bundan sonra dokuz tane karşılaşma kalıyor yakaladığımız bir puan avantajımız var, bu puan avantajını daha da yükseltip bir an önce bu hesapların içinden çıkıp şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz. Bu anlamda çok önemli bir maç. Çok önemli bir taraftar kitlesine karşı oynayacağız ama benim oyuncularım bu tür maçları daha önce çok oynadı, bu tecrübeler var artık, sadece bunu sonuca yansıtacağız. İnşallah oradan alacağımız 3 puanla da yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Takımda çok iyi bir havanın olduğunu kaydeden Hatayspor'un file bekçisi Akın Alkan ise şöyle konuştu:

"İki haftadır galip geliyoruz. Tabi skor olarak 1-0 gol yemeden galip gelince çok mutlu oluyoruz. Pozitif bir havamız var, her şey çok iyi gidiyor. Bu haftada Adana Demirspor deplasmanına gidiyoruz, her maça çıktığımız gibi Adana maçına da çıkacağız, elimizden geleni yapacağız, oradan puan veya puanlarla döneceğiz. İnşallah iyi bir maç olacak. Tabi bizim hedefimiz her zaman mutlak galibiyet, elimizden gelenin en iyisini yapacağız Adana'da."

