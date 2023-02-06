Volkan Demirel'in karısı Zeynep Demirel de gözyaşları içinde yardım çağrısında bulundu!

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunmuştu. Kısa bir süre önce Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'de gözyaşları içinde sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.

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Volkan Demirel'in karısı Zeynep Demirel de gözyaşları içinde yardım çağrısında bulundu!

Sabah'a karşı 4.17 saatlerinde gerçekleşen merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesine bağlı 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası 10 il etkilenmişti. Hatay'da enkaz altına kalan bir çok vatandaş ve yaralının ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak yardım çağrısında bulundu.

Volkan Demirel'in ardından ise karısı Zeynep Demirel'de sosyal medya hesabından gözyaşlarıyla yardım çağırında bulundu.

"LÜTFEN BİR ŞEYLER YAPIN"

Zeynep Demirel, "Burada durumlar çok kötü. Arkadaşlarımız enkaz altından çıktılar. Hala enkaz altında olan tanıdıklarımız, arkadaşlarımız var. Hatay geneli felaket vaziyette ve zaten hastaneler yıkıldı. Yeterli destek, hastane, ambulans yok. Bir an önce yardım gelmesi lazım buraya. Lütfen bir şeyler yapın. Çünkü çok kötü durumda buralar” dedi.

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