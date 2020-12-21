Hatayspor-Trabzonspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Geçen hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Atakaş Hatayspor deplasmanından da galibiyetle ayrılarak üst sıralara doğru bir adım daha yaklaşmak istiyor. Bordo-mavili takımda hasta olan Abdülkadir Ömür ve Salih Kavrazlı kadroda yer almayacak. Peki, Hatayspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

HATAYSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonpor, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşılaşacak. Bordo-mavili takım, geçen sezon sonunda lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda ilk maçını yapacak. Karşılaşma, 22 Aralık Salı günü Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Bordo-mavililer, öğleden sonra yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde uçakla Hatay'a gidecek. Zorlu mücadele, tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi beIN SPORTS ekranlarından naklen izlenebilecek.

İLK 11'LER:

Atakaş Hatayspor: Munir, Katranis, Billong, Pablo, Popov, Aabid, Boupendza, Akintole, Traore, Ribeiro, Diouf

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

TRABZONSPOR, ABDULLAH AVCI İLE KAYBETMİYOR

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde oynadığı 5 karşılaşmayı da kaybetmedi.

Deneyimli teknik adam yönetiminde 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Atakaş Hatayspor karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.