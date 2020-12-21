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Hatayspor-Trabzonspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Peki, Hatayspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Hatayspor-Trabzonspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Geçen hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Atakaş Hatayspor deplasmanından da galibiyetle ayrılarak üst sıralara doğru bir adım daha yaklaşmak istiyor. Bordo-mavili takımda hasta olan Abdülkadir Ömür ve Salih Kavrazlı kadroda yer almayacak. Peki, Hatayspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

HATAYSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonpor, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşılaşacak. Bordo-mavili takım, geçen sezon sonunda lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda ilk maçını yapacak. Karşılaşma, 22 Aralık Salı günü Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Bordo-mavililer, öğleden sonra yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde uçakla Hatay'a gidecek. Zorlu mücadele, tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi beIN SPORTS ekranlarından naklen izlenebilecek. 

KARŞILAŞMAYI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

İLK 11'LER:

Atakaş Hatayspor: Munir, Katranis, Billong, Pablo, Popov, Aabid, Boupendza, Akintole, Traore, Ribeiro, Diouf

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

TRABZONSPOR, ABDULLAH AVCI İLE KAYBETMİYOR

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde oynadığı 5 karşılaşmayı da kaybetmedi.

Deneyimli teknik adam yönetiminde 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Atakaş Hatayspor karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.

Onur Çelik
Spor Editörü


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