Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 36.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Hatayspor ile Trabzonspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Hatayspor–Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: HATAYSPOR– TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36.haftasındaki Hatayspor -Trabzonspor maçı 6 Mayıs 2022 Cuma günü Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.00'da başlayacak.

Maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Bilal Gölen ve Furkan Ürün yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.