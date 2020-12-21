Son dakika haberi... Gaziantep'ten acı haber: Hastanede çıkan yangında ölü sayısı 12 olduSamsunspor-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?İntihar mı cinayet mi? Koronavirüs aşısında büyük ilerleme kaydeden Rus bilim insanı 14. kattan düştü!Virüs mutasyona uğraması ne demek? | Mustasyona uğrayan virüs | Mutasyon geçiren korona nedir?Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? 21 Aralık PazartesiAÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuç sorgulama ekranıHatayspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Dolar ve euro kuru, korona mutasyonu nedeniyle haftaya tedirgin başladı!Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 21 Aralık Pazartesi| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEGalatasaray-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Hatayspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hatayspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Peki, Hatayspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Hatayspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Geçen hafta Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Atakaş Hatayspor deplasmanından da galibiyetle ayrılarak üst sıralara doğru bir adım daha yaklaşmak istiyor. Bordo-mavili takımda hasta olan Abdülkadir Ömür ve Salih Kavrazlı kadroda yer almayacak. Peki, Hatayspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

HATAYSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonpor, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşılaşacak. Bordo-mavili takım, geçen sezon sonunda lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda ilk maçını yapacak. Karşılaşma, 22 Aralık Salı günü Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak. Bordo-mavililer, öğleden sonra yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde uçakla Hatay'a gidecek. Zorlu mücadele, tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi beIN SPORTS ekranlarından naklen izlenebilecek. 

TRABZONSPOR, ABDULLAH AVCI İLE KAYBETMİYOR

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligde oynadığı 5 karşılaşmayı da kaybetmedi.

Deneyimli teknik adam yönetiminde 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Atakaş Hatayspor karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.

 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT