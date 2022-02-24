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Hatayspor – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Hatayspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Peki Hatayspor – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Hatayspor – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 27. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Hatayspor ile Yeni Malatyaspor  karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Hatayspor – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

HATAYSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor – Yeni Malatyaspor maçı 27 Şubat 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Hatay'da, Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

HATAYSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor – Yeni Malatyaspor maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

HATAYSPOR – YENİ MALATYASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Hatayspor – Yeni Malatyaspor maçını hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Adnan Deniz Kayatepe görev alacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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