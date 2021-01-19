Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 20. hafta oynanacak maçların merak edilen sorularına haberlerimizde yer verdik. Bu hafta oynanacak Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçı, futbolseverlerin en merak ettiği konular arasında yer alıyor. Hatayspor, ligde 18 maça çıktı ve 31 puan toplayarak 5. sırada yer aldı. Yeni Malatyaspor ise 18 maçta, 24 puanla 10. sırada bulunuyor. Peki, Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

HATAYSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 20.haftasında oynanacak olan Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçı, 20 Ocak Çarşamba günü saat 16.00'da başlayacak. Zorlu mücadele, Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı, Ramazan Keleş yönetecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçı da beIN SPORTS ekranlarında olacak. Çarşamba günü saat 16.00'da beIN SPORTS HD 2'den bu maçı izleyebilirsiniz.