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  3. Hatayspor’a korona virüs testi yapıldı

Hatayspor’a korona virüs testi yapıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'da futbolcular ve teknik ekibe korona virüs (Covid-19) testi yapıldı.

Hatayspor’a korona virüs testi yapıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'da futbolcular ve teknik ekibe korona virüs (Covid-19) testi yapıldı.

Liglerin 12 Haziran'da yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından Hataysporlu futbolcular ve teknik heyet, Osman Çalgın Tesisleri'nde toplandı. Hataysporlu futbolculara iki grup halinde korona virüs testi yapıldı. Yapılan testlerde futbolcuların ve teknik heyetin sonuçları negatif çıktı.

Hatayspor’a korona virüs testi yapıldı

Hatayspor’a korona virüs testi yapıldı

Kaynak: İHA




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