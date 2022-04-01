Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 31.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Hatayspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Hatayspor–Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: HATAYSPOR– ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasındaki Hatayspor - Adana Demirspor maçı 4 Nisan 2022 Pazartesi günü Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Maçı hakem M. Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ve Gökhan Barcın yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.