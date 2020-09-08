Hatayspor'da Adama Traore ile prensip anlaşmasına varıldı!

Geçen sezon TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yüksele Hatayspor'da, Süper Lig'e yakşıcak bir transfer gerçekleşiyor. Monaco'da forma giyen Adama Traore ile prensip anlaşmasına varan Hatayspor'un, yeni transferini yakın zamanda açıklamayı planlıyor. 11 Eylül'de başlayacak Süper Lig'de iyi bir sezon geçirmek isteyen Hatayspor, daha önce Mame Diouf transferiyle gündem yaratmıştı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Bordo beyazlılar, Monaco forması giyen Adama Traore ile prensip anlaşmasına vardı. Transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

2015 yılında Lille'den Monaco'ya 14 milyon euroluk bedelle transfer olan ancak Monaco'da bekleneni veremeyen ve geçen sene Metz forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu 18 maçta 1 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

Hatayspor'un anlaştığı Adama Traore kimdir?