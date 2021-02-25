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  3. Hatayspor'da flaş gelişme! Boupendza'nın Krasnodar transferi iptal oldu

Hatayspor'da flaş gelişme! Boupendza'nın Krasnodar transferi iptal oldu

Atakaş Hatayspor'ın forveti Gabonlu Aaron Boupendza takımda kalmak istediği için Krasnador'a transferi gerçekleşmedi.

Hatayspor'da flaş gelişme! Boupendza'nın Krasnodar transferi iptal oldu

Hatayspor'da sergilediği performans ile birçok takımı peşine takan Boupendza için Rus temsilcisi Krasnodar teklif yapmış ve transfer gerçeklemişti. Ancak son bilgilere göre Boupendza transfer olmak istemediğini ifade etmişti.

Son durum hakkında bilgi veren Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Boupendza'nın transferinin oyuncunun takımda kalmak istediği için gerçekleşmediğini ifade etti. Vardı, transferin gerçekleşmemesine ilişkin olarak," Krasnodar, Boupendza için Hatayspor'a 8.5 Milyon Euro nakit, sonraki satıştan ise  yüzde 20 pay teklif etmişti. Transfer gerçekleşseydi, Boupendza, sezon sonuna kadar Hatayspor'da kalacaktı" dedi. 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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