Hatayspor'da flaş gelişme! Boupendza'nın Krasnodar transferi iptal oldu

Hatayspor'da sergilediği performans ile birçok takımı peşine takan Boupendza için Rus temsilcisi Krasnodar teklif yapmış ve transfer gerçeklemişti. Ancak son bilgilere göre Boupendza transfer olmak istemediğini ifade etmişti.

Son durum hakkında bilgi veren Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Boupendza'nın transferinin oyuncunun takımda kalmak istediği için gerçekleşmediğini ifade etti. Vardı, transferin gerçekleşmemesine ilişkin olarak," Krasnodar, Boupendza için Hatayspor'a 8.5 Milyon Euro nakit, sonraki satıştan ise yüzde 20 pay teklif etmişti. Transfer gerçekleşseydi, Boupendza, sezon sonuna kadar Hatayspor'da kalacaktı" dedi.