Hatayspor'da futbolculara Kovid-19 testi yapıldı
HATAY (AA) - TFF 1. Lig lideri Hatayspor'un futbolcularına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, tesislerde bir araya gelen futbolcular ile teknik heyet ve kulüp personeline sağlık taramasının ardından Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.Açıklamada,...
HATAY (AA) - TFF 1. Lig lideri Hatayspor'un futbolcularına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.
Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, tesislerde bir araya gelen futbolcular ile teknik heyet ve kulüp personeline sağlık taramasının ardından Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, test sonuçlarının yarın kesinleşeceği kaydedildi.
Kaynak: AA
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