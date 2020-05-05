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Hatayspor'da futbolculara Kovid-19 testi yapıldı

HATAY (AA) - TFF 1. Lig lideri Hatayspor'un futbolcularına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, tesislerde bir araya gelen futbolcular ile teknik heyet ve kulüp personeline sağlık taramasının ardından Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.Açıklamada,...

Hatayspor'da futbolculara Kovid-19 testi yapıldı

HATAY (AA) - TFF 1. Lig lideri Hatayspor'un futbolcularına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, tesislerde bir araya gelen futbolcular ile teknik heyet ve kulüp personeline sağlık taramasının ardından Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, test sonuçlarının yarın kesinleşeceği kaydedildi.

Kaynak: AA




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