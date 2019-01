Hatayspor’da Galatasaray heyecanı

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürürken bir taraftan da Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Hatayspor, Pazar günü Antakya Atatürk Stadı'nda ağırlayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını Osman Çalğın Tesisleri'nde sürdürüyor. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilirken, bu anlarda ısınma hareketleri ile başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmaları ile devam etti.

Teknik Direktör Palut, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile eşleştiklerini hatırlatarak, sarı-kırmızılı takımın Hatay'a gelecek olmasından mutlu olduğunu söyledi. Kupada Başakşehir eşleşmesinden önce Hatay'da büyük bir takımı ağırlama, büyük bir takımı izleme isteği ve özlemi duyduklarını ifade ettiğini hatırlatan Palut, "Bundan önce Başakşehir maçında güzel bir ambiyans ve ortam vardı, herkes mutlu oldu. Sonuçta bizim istediğimiz gibi oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Hatay'a gelmesi, şehrin bir isteğiydi. Bu noktada bende mutluyum. İşin futbol kısmına geldiğimizde iki maçta da biz ortaya mücadelemizi, futbol felsefemizi koyacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız ve ortaya çıkan sonucu hep beraber göreceğiz. Yani Galatasaray ile oynayacağız, bu heyecan bize yeter, yenilsek de olur gibi bir durum içerisinde değiliz. Biz mücadele edeceğiz, yenilirsek de buna razı olacağız. Bizim için son derece önemli olan üç gün sonraki Denizlispor maçından bu eşleşmenin yankılarının yüzde bir bile konsantrasyon kaybına tahammül edemeyiz. Onun için gerçekten Galatasaray bizim gündemimizde değil. Tüm gücümüz ve konsantrasyonumuzla Denizlispor maçına hazırlanmaya çalışıyoruz" dedi.

Teknik Direktör İlhan Palut, ligde çıkışlarını sürdürmek istediklerini dile getirerek, "Karabükspor maçı yoğun geçen Gençlerbirliği ve Başakşehir maç dizesinden sonra bir maçtı. Takım üzerinde bir takım fiziksel ve mental bir takım yorgunluklarda görüldü. Karabük maçını önemseme adına çok uğraştık ama saha içerisinde yine de futbol anlamında bildiğimiz Hatayspor yoktu. O maçtaki şey bizim için Karabük gibi bir takımdan üç puanı almaktı. Ligde yolumuza devam ediyoruz. İlk yarının sonuyla beraber süren bir çıkışımız var. Bunu sürdürüyoruz ve sürdürmek istiyoruz" dedi.

Kendi sahalarında oynayacakları Denizlispor maçında ortaya büyük bir mücadele koymak amacında olduklarını söyleyen Palut, "Hafta sonu son derece önemli bir Denizlispor maçı oynayacağız. Ligdeki her maç önemli. Gerekli çalışmaları analizler yapıp her zamanki gibi kendi sahamızda ortaya büyük bir mücadele koymak istiyoruz önce. Her zamanki futbol felsefemizi yansıtmak istiyoruz ve taraftarımıza güzel bir sonuç armağan etmek istiyoruz" diye konuştu.

Palut, Kubilay Sönmez'in Karabükspor maçında gördüğü sarı kart dolayısı ile Denizlispor maçı öncesinde cezalı duruma düştüğünü, Tom'un da durumun yapılacak antrenmanlar sonrasında belli olacağını söyledi.

Hatayspor'un kalecilerinden Ömer Alıcı ise takım içerisinde birbirlerine verdikleri destek ile iyi bir noktaya geldiklerini belirterek, "Sezon başından beri bu takımın her bireyi çok iyi çalıştı. Oynayan, oynamayana destek verdi. Kupa maçlarında fazla forma şansı bulamayanlar bir şekilde kendini göstermeye çalıştı. Bunun içerisinde bende varım ve bu bizi bir yerlere getirdi. Kupa da Galatasaray'a karşı şehrimizi en iyi şekilde edip yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA