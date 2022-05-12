Hatayspor'dan forvet transferi için önemli adım! Tolgahan Nurhak, bordo beyazlılara çok yakın

Spor Toto Süper Lig'e renk katan takımlar arasında yer alan Atakaş Hatayspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmeyi hedefleyen Hatayspor'un forvet transferindeki hedefi belli oldu.

Hatayspor'un son olarak Karaköprü Belediyespor'da forma giyen 29 yaşındaki tecrübeli golcü Tolgahan Nurhak'a teklif götürdüğü öğrenildi.

Gürcistan'ın Dinamo Tblisi ve Katar'dan Al Shamal’in de bonservisi elinde olan Nurhak'a teklif götürdüğü belirtilirken yıldız oyuncunun Hatayspor ile anlaşmaya yakın olduğu ileri sürüldü.

(İHA)