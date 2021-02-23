Hatayspor'ın yıldızı Boupendza'nın yeni takımı belli oldu

Süper Ligin gol kralı olan Gabonlu futbolcu A. Bopuendza'nın transferi için önemli bir gelişme yaşandı. Çıkan haberlere göre Krasnador takımının yöneticileri , Atakaş Hatayspor'un isteklerini kabul etti ve golcü futbolcunun transferi gerçekleşti.

8.5 milyon Euro olarak önerilen transfer ücretinin revize edildiği ve tarafların el sıkıştığı belirtildi. Öte yandan resmi açıklamanın saat 16.00'da yapılacağı ifade edildi.

HATAYSPOR'UN KASASINI DOLDURACAK

Transferin detayları şu şekilde:

-Bonservis bedeli olarak 8 milyon Euro ödenecek. (6 milyon euro peşin, +2 milyon euro sezon sonunda)

-Bir sonraki satıştan Hatayspor yüzde 20 pay daha alacak

-Boupendza sezonu Hatayspor'da tamamlayacak, Haziran ayında Krasnador'a geçecek.

PERFORMANSI İLE PARMAK ISIRTTI

Hatayspor ile bu sezon 23 maçta forma giyen ve attığı 18 golle dikkatleri üzerine çeken Boupendza, birçok takımın transfer listesinde bulunuyordu.