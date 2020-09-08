Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor, yeni sezon için flaş transferlerine devam ediyor. Daha önce Stoke City'den Mame Diouf ile anlaşan ve resmi imzaları atan Hatayspor, şimdi de Monaco'da forma giyen Adama Traore ile prensipte anlaştı. Peki, Hatayspor'un anlaştığı Adama Traore kimdir? Detaylar haberimizde...

ADAMA TRAORE KİMDİR?

28 Haziran 1995'te Mali'de dünyaya gelen Adama Traore, 25 yaşında. Güncel piyasa değeri 2.40 milyon Euro olan Traore, orta saha ve on numara bölgelerinde görev yapıyor. Sol ayağını etkili bir şekilde kullanan yıldız oyuncu, tekniğiyle dikkat çekiyor.

Kariyerine doğduğu ülkede başlayan Adama Traore, 2013 yılında JMG Bamako ile profesyonel sözleşme imzaladı. 2014 yılında Fransız ekiplerinden Lille'in scoutları tarafından keşfedilen Malili oyuncu, Lille'in alt takımlarına katıldı. Ardından Monaco'ya 14 milyon Euro karşılığında transfer olan orta saha, Monaco'da beklentileri karşılayamadı ve birçok farklı kulübe kiralandı.

Kariyerinde 85 maçı bulunan Adama Traore, 9 gol ve 7 asist yaptı.