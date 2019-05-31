Hatayspor’un elenmesi sonrası Hatay’ı hüzün sardı

HATAYSPOR'un Spor Toto 1. Lig Play-Off final maçında penaltılarda Gazişehir'e yenilerek Süper Lig'e yükselme hayallerini bir sonraki sezona bırakması, Hataysporlu taraftarları hüzne boğdu.

Binlerce Hataylı, Hatayspor ile Gazişehir Spor Kulübü'nün karşı karşıya geldiği Spor Toto 1. Lig Play-Off final maçını merkez Antakya ve Defne ilçesinde kurulan dev ekranlarda takip etti. Hataysporlu taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla karşılaşma boyunca ekran başından takımlarına destek verdi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren karşılamada penaltı atışlarına gidilirken, Hataysporlu oyuncu Gökhan Karadeniz'in kaçırdığı penaltı sonrası Hatayspor'un elenmesi taraftarlarını üzdü.

Emniyet güçleri dev ekranların kurulduğu alanlarda geniş önlem alırken, taraftarlar maç sonrası olaysız şekilde dağıldı.

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DHA