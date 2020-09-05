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Hatayspor’un yeni kalecisi Munir Mohand Mohamedi kimdir?

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kaleci Munir Mohand Mohamedi'yi kadrosuna kattı. Peki Hatayspor’un yeni transferi tecrübeli kaleci Munir Mohand Mohamedi kimdir

Hatayspor’un yeni kalecisi Munir Mohand Mohamedi kimdir?

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz geçtiğimiz sezon İspanya LaLiga 2 ekiplerinden Malaga Kulübünde forma giyen, kaleci Munir Mohand Mohamedi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Osman Çalgın Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine onursal başkanımız Lütfü Savaş, başkanımız Nihat Tazearslan ve teknik direktörümüz Ömer Erdoğan katıldı. Munir’e ve Atakaş Hatayspor’umuza hayırlı olsun.'' denildi. 

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Munir Mohand Mohamedi kimdir?

Doğum tarihi: 10 Mayıs 1989 (31 yıl yaşında), Melilla, İspanya

Boy: 1,9 m

Kilo: 89 kg

Şu andaki takımları: Málaga CF (#1 / Kaleci), Fas millî futbol takımı (#12 / Kaleci)

Katılma tarihleri: 2015 (Fas millî futbol takımı), 2014 (CD Numancia), 2010 (Melilla)

Munir Mohand Mohamedi oyuncu verileri

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Munir Mohand Mohamedi transfer geçmişi ve performans bilgileri

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