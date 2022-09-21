Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Resmi sözleşme imzalandı!

Teknik direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışına giren Atakaş Hatayspor, yeni teknik direktörünü buldu. Bordo beyazlı ekip geçtiğimiz sezon VavaCars Fatih Karagümrükspor'u çalıştıran Volkan Demirel ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya vardı.
Bordo beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 40 yaşındaki teknik adamla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teknik direktör Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Teknik direktörümüz Volkan Demirel’e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz."
VOLKAN DEMİREL'İN KARAGÜMRÜK PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon VavaCars Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Volkan Demirel, kırmızı siyahlı takımın başında çıktığı 24 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etmişti. Volkan Demirel, 1.71 puan ortalaması yakalamıştı.