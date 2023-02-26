Hatem Abd Elhamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hatem Abd Elhamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hatem Abd Elhamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hatem Abd Elhamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hatem Abd Elhamed 18 Mart 1991 tarihinde Kafr Manda şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da חאתם עבד אלחמיד şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hatem Abd Elhamed Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutpush by Dudu Dahan yapmaktadır. Hatem Abd Elhamed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Haifa futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Haifa takımına 24 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Hatem Abd Elhamed'nin Hapoel Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hatem Abd Elhamed Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hatemelhamed33/

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Hatem Abd Elhamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hatem Abd Elhamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Hatem Abd Elhamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hatem Abd Elhamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında RSC Charleroi

1 Temmuz 2011 yılında FC Ashdod

9 Ocak 2015 yılında FC Dinamo

30 Haziran 2015 yılında FC Ashdod

8 Temmuz 2015 yılında KAA Gent

15 Temmuz 2016 yılında FC Ashdod

30 Haziran 2017 yılında KAA Gent

1 Temmuz 2017 yılında FC Ashdod

15 Ağustos 2017 yılında H. Beer Sheva

24 Temmuz 2019 yılında Celtic

10 Şubat 2021 yılında H. Beer Sheva

24 Eylül 2022 yılında Hapoel Haifa

30 Haziran 2023 yılında H. Beer Sheva

Hatem Abd Elhamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hatem Abd Elhamed şuan Hapoel Haifa takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hatem Abd Elhamed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ihud Bnei Sachnin (2007-2009), Maccabi Tel Aviv (2009-2010)

İsrail takımında 17 numaralı formasıyla 10 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

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