Hatem Awad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hatem Awad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hatem Awad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hatem Awad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hatem Awad 1 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Hatem Gamil Awad şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hatem Awad Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hatem Awad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Hatem Awad'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hatem Awad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hatem Awad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Hatem Awad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hatem Awad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Mansoura

1 Temmuz 2020 yılında Kasımpaşa U21

1 Eylül 2021 yılında El Mokawloon

Hatem Awad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hatem Awad şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.