Hatem Dakhia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hatem Dakhia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hatem Dakhia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hatem Dakhia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hatem Dakhia 28 Mart 1991 tarihinde Biskra şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hatem Dakhia Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Biskra futbol takımında oynamaktadır. US Biskra takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Hatem Dakhia'nin US Biskra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hatem Dakhia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hatem Dakhia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hatem Dakhia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hatem Dakhia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında US Biskra

1 Temmuz 2014 yılında AS Aïn M'lila

1 Temmuz 2015 yılında JSM Tiaret

1 Temmuz 2016 yılında MO Constantine

1 Temmuz 2017 yılında ASO Chlef

1 Temmuz 2018 yılında US Biskra

Hatem Dakhia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hatem Dakhia şuan US Biskra takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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