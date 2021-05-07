Hatice Bahar Özgüvenç kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? soruları şu sıralar internet mecrasında Beşiktaş Vodafone'un şampiyonluğunun ardından sıkça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

HATİCE BAHAR ÖZGÜVENÇ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

36 yaşında olan Hatice Bahar Özgüvenç, 10 Haziran 1984'de Bakırköy'de dünyaya geldi. Türkiye Kadınlar 1. Ligi takımlarından Beşiktaş'ın teknik direktörüdür. 2021 yılında Türkiye Kadınlar 1. Ligi şampiyonluğunu elde etmiştir.

Profesyonel futbol lisansını 1997'de aldı. Forved pozisyonunda görev almaktaydı. Sırasıyla Feriköyspor (1997–1999), Delta Mobilyaspor (1999–2001), Kuzeyspor (2001–2002), Maltepe Yalıspor (2002–2006), Marmara Üniversitesi Spor (2006–2007), Zeytinburnuspor (2007–2008), Maltepe Yalıspor (2008–2009), Lüleburgaz 39 Spor'da oynadı.

(2009–2013). 2011'de Muratlı'da, Muratlı Mithatpaşa İlköğretim Okulu'nda bir süre beden eğitimi öğretmeni olarak görev almıştı. Kariyerindeki son takım ise Ataşehir Belediyespor'da oldu. Bu takımlarda oynadığı 103 maçta 79 gol kaydetti.

Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımı ile kadın millî futbol takımında da yer aldı. 14 Eylül 2016'da futbol kariyerini sonlandırdı. 25 Eylül 2020'de Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne getirildi, takımı 2021 sezonunu şampiyonlukla tamamladı.

EVLİ Mİ?

36 yaşında olan Hatice Bahar Özgüvenç evli değildir.