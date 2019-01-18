Şarkıcı Hatice son dönemlerde yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ederken şimdi de paylaştığı dans videosu ile olay oldu. 2018 yazında bikini pozlarıyla anılan Hatice 'Bir Beyonce kadar olmasak da bizden de çıkacak bir şeyler' notuyla dans ettiği anları paylaştı.

Dünyaca ünlü yıldız Beyonce’ye özenen Hatice paylaştığı dans videosuna 'Bir Beyonce kadar olmasak da bizden de çıkacak bir şeyler' notunu yazdı.

Takipçilerinin eleştiri bombardımanına tutulan Hatice transparan kıyafetiyle de dikkat çekti.

40 yaşındaki şarkıcı Hatice, videosunda Beyonce'yi de etiketledi.

HATİCE'NİN DANS ETTİĞİ O ANLAR!

HATİCE'DEN HAVUZ ŞOV

Şarkıcı Hatice yaz aylarında şektiği bu video ile de uzun süre gündemde kalmıştı.

HATİCE'NİN ESKİ EŞİ KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ?

Şarkıcı Hatice'nin eşi Güney Aydan, kendini iyi hissetmediği için kontrol amacıyla Marmara Araştırma Eğitim Hastanesi'ne giderek tahlil yaptırdı. Güney Aydan, pazartesi günü tahlil sonuçlarını almaya gittiğinde kendisine verilen ‘‘Lösemi hastasısınız’’ haberiyle yıkıldı. Hastalığını öğrenen 30 yaşındaki Güney Aydan, bu üzüntüye dayanamayarak salı günü geçirdiği beyin kanamasıyla hayata gözlerini yumdu. Eşinin ani ölümüyle yıkılan 25 yaşındaki Hatice Çarpar, sağlık durumu elvermediği için eşinin camideki cenaze törenine katılamadı.

HATİCE KİMDİR?

Hatice Çarpar veya tanınan adıyla Hatice (d. 6 Aralık 1978, İzmir, Narlıdere), Türk şarkıcı.6 Aralık 1978'de İzmir'in Narlıdere ilçesinde doğdu. Müziğe düşkün olan ailesi henüz küçük yaşta iken bu konudaki yeteneğini keşfederek, bu yeteneği üzerine eğilmesi için teşvik ettiler.

Aile toplantılarında ve düğünlerde amatörce şarkı söyleyerek başladığı müzik hayatına "İner misin Çıkar mısın?" isimli yarışma programında müzik dalında birinci seçilerek profesyonelce devam etme şansını yakaladı.

ATV televizyonundan gelen sunuculuk teklifi ile bir süre Çürük Elma programını sunduktan sonra müziğe olan ilgisinin daha agir basması sonucunda Eyüp Musiki Cemiyeti ’ne kayıt oldu ve Nejat Yertut’tan ders aldı.

Aynı zamanda Arif Sağ Müzik Okulu’na devam ederek müzik üzerine akademik kariyerinin yeterince olgunlastığı kanısına vardıktan sonra profesyonel çalısmalara basladı.

1990'lı yılların sonunda müzik dünyasına giriş yapan sanatçı Farfara, Emiceoğlu Dursun, Kiraz, Kezban Yenge, Çıt Çıt adlı parçalarla hit oldu. Sanatçının kendisi gibi şarkıcı ilk eşi Güney Aydan 2003'te vefat etmiştir.