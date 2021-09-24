Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ekranlarda izlenen programda her geçen gün çözümlenmesi beklenen olayların tüm detayları incelenmeye devam ediliyor. Son olarak 6 gündür kayıp olan Hatice Dağlı’nın bulunup bulunmadığı merak konusu olurken, izleyiciler "Hatice Dağlı bulundu mu? Müge Anlı 86 yaşındaki Hatice Dağlı olayı ne? " sorusuna yanıt arıyor. Haberimizde soru başlıklarına yer verdik.

HATİCE DAĞLI BULUNDU MU? MÜGE ANLI 86 YAŞINDAKİ HATİCE DAĞLI OLAYI NE?

Kastamonu Merkez'de oğlu ile yaşayan 86 yaşındaki Hatice Dağlı'nın kaybolduğu ancak yaşadığı binadan hiç dışarı çıkmadığı belirtildi. Oğlu Fahri Tiryaki'nin Müge Anlı'ya başvurması sonucunda yaşlı kadının kaybolmasına ilişkin arama çalışmaları başlatıldı. Programa konu olan olayın detaylarını ele alan Müge Anlı, Dağlı'yı gören ve hakkında bilgisi olan yakınlarından telefon ihbarı almaya devam ediyor. 6 gündür kayıp olan Hatice Dağlı'nın değneği ve kıyafetlerinin farklı noktalarda olduğu tespit edildi ancak, yaşlı kadın halen daha bulunamadı.

"HATİCE DAĞLI'YI DÜN AKŞAM GÖRDÜM"

Canlı yayında kayıp hakkında detaylar araştırılırken, yayına telefonla bağlanan bir izleyicinin "Hatice Dağlı'yı dün akşam gördüm" ifadesi, olayın seyrini değiştirecek gibi görünüyor.