Hatice Kübra İlgün kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?
Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda ülkemizi kadınlar 57 kiloda temsil eden Hatice Kübra İlgün, finalde Polonya’dan Patrycja Adamkiewicz’i 15-9 yenerek altın madalya kazandı. Peki Hatice Kübra İlgün kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?
Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda mücadele eden Büyükşehir Belediyespor'un Millî Taekwondocusu Hatica Kübra İlgün, finalde Polonyalı rakibi Partrycja Adamkiewicz'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Peki Hatice Kübra İlgün kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?
HATİCE KÜBRA İLGÜN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ?
1 Ocak 1993 tarihinde Kars’ta dünyaya gelen Hatice Kübra İlgün, Uludağ Üniversitesinde eğitim görmeye devam etmektedir. İlgün, Bursa Büyükşehir Belediyespor kulubünün sporcusu olarak çalışmalarını Bursa’da sürdürmektedir. Başarılı sporcu Beşiktaş taraftarıdır.
Hatice Kübra İlgün 175 cm boyunda ve 57 kilogram ağırlığındadır ve bekardır.
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