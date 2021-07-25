Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 22 Mayıs 2022? Survivor All Star'da 3. eleme adayı kim oldu?Hatice Kübra İlgün kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?Hatayspor 4 – 1 Giresunspor | Maç sonucuAdana Demirspor 7 – 0 Göztepe | Maç sonucuTikTok fenomeni Taha Duymaz'dan eşcinsellik itirafı! İsyan etmişti! Estetik olunca her şeyi açıkladı!Son dakika! 22 Mayıs 2022 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuDavranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak söyledikleriyle hayrete düşürdü! "Ben bu penisi niye, devamlı olarak ağzıma sıktırıyorum?"Süper Loto sonuçları 22 Mayıs 2022 Pazar | 22.05.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıSon dakika | Gurur kaynağı! VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu olmayı başardı!Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den Caner Cindoruk'la aşk itirafı! Dizinin finaline bir bölüm kala açıkladı! Tepki yağdı! "Ne kadar ayıp"
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Hatice Kübra İlgün kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?

Hatice Kübra İlgün kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?

Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda ülkemizi kadınlar 57 kiloda temsil eden Hatice Kübra İlgün, finalde Polonya’dan Patrycja Adamkiewicz’i 15-9 yenerek altın madalya kazandı. Peki Hatice Kübra İlgün kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?

Hatice Kübra İlgün kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?

Avrupa Taekwondo Şampiyonası'nda mücadele eden Büyükşehir Belediyespor'un Millî Taekwondocusu Hatica Kübra İlgün, finalde Polonyalı rakibi Partrycja Adamkiewicz'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Peki Hatice Kübra İlgün kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? 

Hatice Kübra İlgün kimdir, nereli, kaç yaşında? Tekvandocu Hatice Kübra İlgün maçı Tokyo

HATİCE KÜBRA İLGÜN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ?

1 Ocak 1993 tarihinde Kars’ta dünyaya gelen Hatice Kübra İlgün, Uludağ Üniversitesinde eğitim görmeye devam etmektedir. İlgün, Bursa Büyükşehir Belediyespor kulubünün sporcusu olarak çalışmalarını Bursa’da sürdürmektedir. Başarılı sporcu  Beşiktaş taraftarıdır. 

Hatice Kübra İlgün kimdir, nereli, kaç yaşında? Tekvandocu Hatice Kübra İlgün maçı Tokyo

Hatice Kübra İlgün 175 cm boyunda ve 57 kilogram ağırlığındadır ve bekardır.

{TITLE_STRIP}Milli sporcu Hakan Reçber kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Hatice Kübra İlgün kimdir, nereli, kaç yaşında? Tekvandocu Hatice Kübra İlgün maçı Tokyo

Gülistan Başköy
Haberler, Sondakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
228
0
88
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT