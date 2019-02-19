Hatice'den olay bir paylaşım daha! Topuklu ayakkabıyla ata bindi!

Sosyal medyada paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Şarkıcı Hatice yine çok konuşulucak bir olayla gündeme geldi.

Hatice geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı için kamera karşısına geçti. Klip çekiminde topuklu ayakkabıyla ata binen Hatice'nin bu görüntüleri sosyal medyaya düşmesiyle sanatçı bir anda oda noktası oşdu. İşte şarkıcı Hatice'nin topuklu ayakkabı ile ata bindiği o anların görüntüsü.

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