Hatice'den olay bir paylaşım daha! Topuklu ayakkabıyla ata bindi!
Hatice sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak klip çekiminde topuklu ayakkabıyla ata binen Hatice ilginç yorumlar aldı.
Sosyal medyada paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Şarkıcı Hatice yine çok konuşulucak bir olayla gündeme geldi.
Hatice geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı için kamera karşısına geçti. Klip çekiminde topuklu ayakkabıyla ata binen Hatice'nin bu görüntüleri sosyal medyaya düşmesiyle sanatçı bir anda oda noktası oşdu. İşte şarkıcı Hatice'nin topuklu ayakkabı ile ata bindiği o anların görüntüsü.
HATİCE'YE GELEN YORUMLAR
Etiketler : HATİCE, ŞARKICI HATİCE
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.