Hatim Essaouabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hatim Essaouabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hatim Essaouabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hatim Essaouabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hatim Essaouabi 13 Aralık 2000 tarihinde Rabat şehrinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hatim Essaouabi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hatim Essaouabi, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FAR Rabat futbol takımında oynamaktadır. FAR Rabat takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Hatim Essaouabi'nin FAR Rabat ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hatim Essaouabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hatim Essaouabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hatim Essaouabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hatim Essaouabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2022 yılında TAS Casablanca

30 Haziran 2022 yılında FAR Reserve

11 Ağu 2022 yılında FAR Rabat

Hatim Essaouabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hatim Essaouabi şuan FAR Rabat takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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