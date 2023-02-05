Hatim Far kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hatim Far Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hatim Far adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hatim Far Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hatim Far 16 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hatim Far Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hatim Far, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris 13 Atletico futbol takımında oynamaktadır. Paris 13 Atletico takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Hatim Far'nin Paris 13 Atletico ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hatim Far Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hatim Far isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hatim Far Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hatim Far futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Troyes B

1 Temmuz 2021 yılında Rodez AF

26 Ocak 2023 yılında Paris 13 Atl.

30 Haziran 2023 yılında Rodez AF

Hatim Far Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hatim Far şuan Paris 13 Atletico takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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