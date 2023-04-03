Hatim Siouah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hatim Siouah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hatim Siouah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Hatim Siouah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Hatim Siouah 1 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.Gerçek adı da حاتم سيواح şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Hatim Siouah Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Raja Casablanca U23 futbol takımında oynamaktadır. Raja Casablanca U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Hatim Siouah'nin Raja Casablanca U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Hatim Siouah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Hatim Siouah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Hatim Siouah şuan Raja Casablanca U23 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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