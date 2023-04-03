Hatim Siouah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hatim Siouah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Hatim Siouah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Hatim Siouah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.