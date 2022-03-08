Hatırasına dahi tahammülü yok! Kozan Belediyesi filmi yasaklamıştı, Bergen'in katili Halis Serbest kararı destekledi! Serbest: "Burası Adana Kozan, yakışık olmaz"
Hatırasına dahi tahammülü yok! Kozan Belediyesi filmi yasaklamıştı, Bergen'in katili Halis Serbest kararı destekledi! Serbest: "Burası Adana Kozan, yakışık olmaz"
'Bergen' filminin vizyona girmesinin ardından Bergen'i öldüren katil Halis Serbest, televizyon ekranlarına çıkarak skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Serbest "Burası Adana Kozan, yakışık olmaz"...