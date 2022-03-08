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  3. Hatırasına dahi tahammülü yok! Kozan Belediyesi filmi yasaklamıştı, Bergen'in katili Halis Serbest kararı destekledi! Serbest: "Burası Adana Kozan, yakışık olmaz"

Hatırasına dahi tahammülü yok! Kozan Belediyesi filmi yasaklamıştı, Bergen'in katili Halis Serbest kararı destekledi! Serbest: "Burası Adana Kozan, yakışık olmaz"

'Bergen' filminin vizyona girmesinin ardından Bergen'i öldüren katil Halis Serbest, televizyon ekranlarına çıkarak skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Serbest "Burası Adana Kozan, yakışık olmaz"...

Hatırasına dahi tahammülü yok! Kozan Belediyesi filmi yasaklamıştı, Bergen'in katili Halis Serbest kararı destekledi! Serbest: "Burası Adana Kozan, yakışık olmaz" 118

Bergen'in hayatını konu alan Bergen filmi 4 Mart'ta vizyona giriş yaparak izleyicilerle buluştu.