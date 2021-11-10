Hatırlatma dozu aşısı nedir? Kimler yaptırabilir? Hatırlatma dozu (3.doz) aşısı zorunlu mu?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Video konferans yapılan toplantının gündeminde aşılama çalışmaları ve yerli aşı Turkovac yer aldı. Toplantı sonrasında Bakan Koca, resmi Twitter hesabından yazılı bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada; 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşlar yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını yaptırabileceği ifadelerinin yer almasıyla birlikte "Hatırlatma dozu aşısı nedir? Kimler yaptırabilir? Hatırlatma dozu aşısı zorunlu mu?" soru başlıkları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

HATIRLATMA DOZU AŞISI NEDİR? KİMLER YAPTIRABİLİR?

Aşı olduktan belirli bir süre sonra antikor azalır. Bunun için antikor oranını yeniden artırmak ve eski seviyesine yükseltmek için hatırlatma dozu, pekiştirme dozu ya da Rapel dozu denilen aşılar uygulanır.

Koronavirüs aşılarında belirli aralıklarla 2 doz aşı olduğu için hatırlatma dozu uygulanmaya başlanacak. Bu da üçüncü doz anlamına gelecek.

Pekiştirme aşısıyla birlikte antikor seviyesi yeniden artacağı için vücut koronavirüse karşı yeniden direnç kazanacak.

HATIRLATMA DOZU AŞISI ZORUNLU MU?

Diğer aşılarda da olduğu gibi üçüncü doz hatırlatma aşısı da zorunlu değil. Ancak risk grubunda kabul edilenler ve üçüncü doz aşısı tanımlananların aşılarını olmaları tavsiye ediliyor.

Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı yazıda, 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşlar yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını yaptırabileceği duyuruldu.