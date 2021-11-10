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Hatırlatma dozu zorunlu mu? 3. doz aşıda yaş sınırı var mı, hangi yaş gurubunu kapsıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hatırlatma dozuna ilişkin paylaşımının ardından, 3. doz aşısına dair çeşitli konular merak edilmeye başlandı. İşte, "Hatırlatma dozu zorunlu mu? 3. doz aşıda yaş sınırı var mı, hangi yaş gurubunu kapsıyor? " sorularının yanıtları...

Hatırlatma dozu zorunlu mu? 3. doz aşıda yaş sınırı var mı, hangi yaş gurubunu kapsıyor?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında Bakan Koca, resmi Twitter hesabından yazılı bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada; 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşlar yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını yaptırabileceği ifadelerinin yer almasıyla birlikte "Hatırlatma dozu zorunlu mu? 3. doz aşıda yaş sınırı var mı, hangi yaş gurubunu kapsıyor?  " soruları da gündeme geldi. İşte detaylar...

Hatırlatma dozu zorunlu mu? 3. doz aşıda yaş sınırı var mı, hangi yaş gurubunu kapsıyor?

HATIRLATMA DOZU ZORUNLU MU? 3. DOZ AŞIDA YAŞ SINIRI VAR MI?

Diğer aşılarda da olduğu gibi üçüncü doz hatırlatma aşısı da zorunlu olmayacak. Antikor seviyesinin oranını yükseltmek isteyen vatandaşlar hatırlatma dozlarını olabilecek. Ancak risk grubunda kabul edilenler ve üçüncü doz aşısı tanımlananların aşılarını olmaları tavsiye ediliyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı yazıda,  18 yaş üzerindeki tüm vatandaşlar yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını yaptırabileceği duyuruldu.

Hatırlatma dozu zorunlu mu? 3. doz aşıda yaş sınırı var mı, hangi yaş gurubunu kapsıyor?

3. DOZ HANGİ YAŞ GRUBUNU KAPSIYOR?

Bakan Koca, yarından itibaren (11 Kasım 2021) 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşlar yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını yaptırabileceği duyurdu.

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