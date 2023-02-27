Haukur Leifur Eiriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haukur Leifur Eiriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haukur Leifur Eiriksson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haukur Leifur Eiriksson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haukur Leifur Eiriksson 18 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haukur Leifur Eiriksson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Thróttur Vogum futbol takımında oynamaktadır. Thróttur Vogum takımına 18 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Haukur Leifur Eiriksson'nin Thróttur Vogum ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Haukur Leifur Eiriksson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haukur Leifur Eiriksson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haukur Leifur Eiriksson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haukur Leifur Eiriksson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2020 yılında Hafnarfjördur

18 Şubat 2021 yılında Thróttur Vogum

16 Ekim 2022 yılında Hafnarfjördur

18 Şubat 2023 yılında Thróttur Vogum

Haukur Leifur Eiriksson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haukur Leifur Eiriksson şuan Thróttur Vogum takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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