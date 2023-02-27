Haukur Pall Sigurdsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haukur Pall Sigurdsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haukur Pall Sigurdsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haukur Pall Sigurdsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haukur Pall Sigurdsson 5 Ağustos 1987 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Haukur Páll Sigurðsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haukur Pall Sigurdsson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Haukur Pall Sigurdsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 1 Şubat 2010 tarihinde katılmıştır. Haukur Pall Sigurdsson'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Haukur Pall Sigurdsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haukur Pall Sigurdsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haukur Pall Sigurdsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haukur Pall Sigurdsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2009 yılında Alta IF

1 Şubat 2010 yılında Valur

Haukur Pall Sigurdsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haukur Pall Sigurdsson şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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