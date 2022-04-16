Hausekeeping Yöneticisi (Hausekeeper) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hausekeeping Yöneticisi (Hausekeeper) görev tanımı nedir, Hausekeeping Yöneticisi (Hausekeeper) ne iş yapar, Hausekeeping Yöneticisi (Hausekeeper) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hausekeeping Yöneticisi (Hausekeeper) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hausekeeping Yöneticisi (Hausekeeper) Tanımı;

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Hausekeeping Yöneticisi (Hausekeeper) Maaşı Ne Kadar? 2022 Hausekeeping Yöneticisi (Hausekeeper) Maaşları

Hausekeeping Yöneticisi (Hausekeeper) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hausekeeping Yöneticisi (Hausekeeper) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hausekeeping Yöneticisi (Hausekeeper) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5151.06

Meslek Adı :

Hausekeeping Yöneticisi (Hausekeeper)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Bina Sorumluları İle Temizlik Ve Bakım İşleri Sorumluları

Meslek Birim Grubu :

Büro, Otel Ve Diğer İşyerlerindeki Temizlik Ve Bina Bakımı Sorumluları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Konaklama vb. işletmelerin sağlık kurallarına uygun olarak temizliğini yapma, kişiye özel hizmet verme, personeli yönetme, yapılan işleri kontrol etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Housekeeping Yöneticisi- Housekeeper; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Katların, odaların, restoranların, personel ofislerinin, havuz, sauna vb. ile genel alanların temizliğini sağlamak,

b) Çalışma programı hazırlamak, personeli kontrol etmek, eksik ve yanlışlıkları gidermek veya tamamlattırmak,

c) Personelini eğiterek hizmet kalitesini yükseltmek,

d) İşletmedeki departman yöneticileri ile koordinasyon içerisinde çalışmak,

e) Departman yöneticileri ile görüşüp sorunları tespit ederek çözüm üretmek,

f) Satın alınacak malzemelerin kaliteli olmasını ve zamanında teslim alınmasını sağlamak,

g) Bölümüne ait depo envanterini çıkarmak,

h) Bölümünde kullanılan temizlik malzemeleri, odalar ve restoranlarda kullanılan mefruşat malzemeleri ve personel üniforma stok miktarını belirlemek, gerektiğinde sipariş vermek,

i) Odalar ve genel alanlarda meydana gelen arıza ve hasarları tespit edip onarılması için teknik servise bildirmek,

j) Unutulan eşyaları kayıp eşya defterine işleyip muhafaza edilmesini sağlamak,

k) Periyodik olarak ilaçlama yaptırmak,

l) Yıllık Housekeeping bütçesini hazırlayarak takibini yapmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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