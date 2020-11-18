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  3. Hava alacakken son nefesini verdi!

Hava alacakken son nefesini verdi!

Sarıyer’de 87 yaşındaki Mustafa Yarlığan isimli bir kişi, 3. kattaki evinin balkonuna hava almak için çıktığı sırada dengesini kaybedip aşağı düştü. Ağır yaralanan Yarlığan, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yarlığan'ın düşme anı ise kameralara anbean böyle kaydedildi.

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18 Kasım 2020 Çarşamba 14:29
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