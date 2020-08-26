Hava almak için balkona çıktı! Lüks sitenin 11. katından düşüp can verdi
Esenyurt'ta kahvaltı yapmak için balkona çıkan 50 yaşındaki bir adam, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 11. kattan binanın altındaki süs havuzuna düştü. Olanları fark eden adamın ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri durumun intihar mı yoksa cinayet mi olduğu hakkında incelemeler başlattı.
Esenyurt Koza Mahallesi’nde bir lüks sitede yaşanan olayda 50 yaşındaki Cemal Türköz isimli bir kişi, 11. kattaki evin balkonundan süs havuzuna düşerek feci şekilde can verdi. Türköz’ü hareketsiz bir şekilde süs havuzunun içerisinde gören ailesi durumun şokunu yaşarken olay ise güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.
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26 Ağustos 2020 Çarşamba 14:16
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