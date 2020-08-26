Hava almak için balkona çıktı! Lüks sitenin 11. katından düşüp can verdi

Esenyurt'ta kahvaltı yapmak için balkona çıkan 50 yaşındaki bir adam, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 11. kattan binanın altındaki süs havuzuna düştü. Olanları fark eden adamın ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri durumun intihar mı yoksa cinayet mi olduğu hakkında incelemeler başlattı.