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  3. Hava durumu 1 - 2 - 3 Ekim 2020 Sağanak yağışlar devam ediyor!

Hava durumu 1 - 2 - 3 Ekim 2020 Sağanak yağışlar devam ediyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son analizlere göre Türkiye'de hava sıcaklıklarında bir düşüş beklenmezken yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın açık ve güneşli geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre; ''Yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Gümüşhane, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyıları ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor'' ifadelerine yer verildi.

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01 Ekim 2020 Perşembe 08:56
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