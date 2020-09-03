Hava durumu 3 - 4 - 5 Eylül 2020 Doğu illerine sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bugünün hava durumuna ilişkin yapılan değerlendirmelere göre Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Doğu illerinde yer yer kapalı bir hava ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre "Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars çevreleri ile Ağrı, Van ve Hakkari illerinin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

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