Hava durumu 1- 2 - 3 Haziran 2020 Sağanak ve dolu geliyor!

Meteoroloji verilerine göreMarmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yer yer küçük çaplı dolu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.