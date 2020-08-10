Hava durumu 10 - 11 - 12 Ağustos 2020 Yaz yağmurları geliyor!

Meteoroloji verilerine göre Türkiye'de bu hafta hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Yapılan açıklamada İç Ege, Akdeniz Bölgesi ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağışın etkili olacağı açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bugünün hava durumuna ilişkin yapılan açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Bursa, Eskişehir, Çankırı çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batısı, Konya'nın batı kesimleri, Sivas ve Kayseri'nin doğu ilçeleri, Ordu'nun iç kesimleri, Erzincan ve Malatya'nın batısı ile Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri ile gece saatlerinden sonra Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.''

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