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  3. Hava durumu 10 - 11 - 12 Eylül 2020 Birçok ile sağanak yağış geliyor!

Hava durumu 10 - 11 - 12 Eylül 2020 Birçok ile sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son dakika uyarılarına göre ülkenin Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış beklenirken diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi.

Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre ''Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Avrupa yakası kıyıları, Kırklareli kıyıları ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor'' ifadelerine yer verildi.

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10 Eylül 2020 Perşembe 09:22
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