Hava durumu (11 - 12 - 13 Mayıs 2020) Hava sıcaklıkları artıyor!
Meteoroloji verilerine göre ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması beklenirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun hafif ve orta kuvvette rüzgarlı olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da ise parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor.
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11 Mayıs 2020 Pazartesi 08:44
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