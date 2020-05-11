Hava durumu (11 - 12 - 13 Mayıs 2020) Hava sıcaklıkları artıyor!

Meteoroloji verilerine göre ülke genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması beklenirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun hafif ve orta kuvvette rüzgarlı olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da ise parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor.