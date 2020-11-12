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  3. Hava Durumu (12.11. 2020) | Bugün hava durumu nasıl?

Hava Durumu (12.11. 2020) | Bugün hava durumu nasıl?

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre Marmara'nın bazı ilçeleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Güneydoğu'nun doğusunda sağanak yağış görülecek. Diğer illerimizde havanın parçalı bulutlu veya açık görüleceği yurdumuzda hava sıcaklıkları da mevsim normallerinde seyredecek.

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12 Kasım 2020 Perşembe 08:54
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